Alineaciones: Así sale la Liga del Macho Ramírez en Copa Centroamericana
Alajuelense recibe a las 6 p. m. al Antigua en el Morera Soto.
Alajuelense se juega su pase a la siguiente ronda en Copa Centroamericana.
Los manudos enfrentan este miércoles a las 6 p. m. al Antigua de Guatemala en el Morera Soto.
Grupo A
Plaza Amador: 3 partidos, diferencia de gol +4, 9 puntos.
Alajuelense: 3 partidos, diferencia de gol +1, 6 puntos.
Antigua: 3 partidos, diferencia de gol +1, 4 puntos.
Alianza: 3 partidos, diferencia de gol 0, 4 puntos.
Managua: 4 partidos, diferencia de gol -6, 0 puntos.
Última fecha (27 de agosto, 6 p. m.)
Alajuelense vs. Antigua
Plaza Amador vs. Alianza
Análisis: Plaza Amador ya está clasificado con puntaje perfecto. Alajuelense depende de sí mismo: si gana, asegura boleto. Antigua y Alianza aún tienen opciones, pero necesitan ganar y esperar resultados. Managua eliminado.
📋 𝘼𝙎𝙄 𝙁𝙊𝙍𝙈𝘼𝙉 𝙇𝙊𝙎 𝙇𝙀𝙊𝙉𝙀𝙎 🚨 pic.twitter.com/Z7wnKk4Cwe— Alajuelense (@ldacr) August 27, 2025