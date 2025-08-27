Alineaciones: Así sale la Liga del Macho Ramírez en Copa Centroamericana

Alajuelense se juega su pase a la siguiente ronda en Copa Centroamericana.

Los manudos enfrentan este miércoles a las 6 p. m. al Antigua de Guatemala en el Morera Soto.

Grupo A



Plaza Amador: 3 partidos, diferencia de gol +4, 9 puntos.

Alajuelense: 3 partidos, diferencia de gol +1, 6 puntos.

Antigua: 3 partidos, diferencia de gol +1, 4 puntos.

Alianza: 3 partidos, diferencia de gol 0, 4 puntos.

Managua: 4 partidos, diferencia de gol -6, 0 puntos.



Última fecha (27 de agosto, 6 p. m.)



Alajuelense vs. Antigua

Plaza Amador vs. Alianza

Análisis: Plaza Amador ya está clasificado con puntaje perfecto. Alajuelense depende de sí mismo: si gana, asegura boleto. Antigua y Alianza aún tienen opciones, pero necesitan ganar y esperar resultados. Managua eliminado.

