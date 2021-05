Alexis Gamboa firma con Alajuelense hasta el 2024

El joven defensor, Alexis Gamboa, seguirá vistiendo la rojinegra hasta diciembre del 2024.



Así lo informó el cuadro manudo este viernes luego del acuerdo con el Waasland-Beveren de Bélgica, equipo que era dueño de su ficha.

“Creo que es la mejor decisión que he tomado, para mí llegar a Alajuelense ha sido un plus, me siento muy feliz y mi familia también, que es lo más importante”, indicó el central.

Gamboa, de 21 años, llegó a las filas manudas en condición de préstamo para ganarse la confianza del estratega, Andrés Carevic.

En el pasado Torneo de Clausura, Gamboa actuó en 718 minutos distribuidos en 10 compromisos y anotó una vez.

“Quiero aprovechar las condiciones que nos están dando ahora que son muy buenas y seguir trabajando fuerte”, añadió.