Alejandro Bran ya no está castigado y será titular ante Guadalupe

Es oficial: se acabó el castigo de Alejandro Bran.

El volante será parte del once titular que pondrá en cancha este domingo Óscar Ramírez ante Guadalupe.

Este martes, Bran volvió a entrenar con el primer equipo manudo.

Alejandro se perdió el partido ante Herediano (2-1) en el estadio Carlos Alvarado, luego de que se viera envuelto en un altercado que necesitó la intervención de la Fuerza Pública en un parqueo de un condominio cerca de La Sabana.

Recordemos que los manudos decidieron separar a Bran y a Kenneth Vargas del primer equipo de forma provisional y que entrenaran con la Sub-21.