Alejandro Bran ya no es jugador de Alajuelense

La noche de este miércoles, Liga Deportiva Alajuelense informó la salida de Alejandro Bran de la institución.

“LDA informa que el jugador Alejandro Bran ya no forma parte de la institución”, detallaron los manudos.

Bran jugó 17 partidos con los rojinegros en el Torneo Clausura, donde sumó un gol y tres asistencias.

A pesar de su buen momento en cancha, los actos de indisciplina marcaron estos últimos meses para el mediocampista.

En marzo, Bran se vio involucrado en un altercado en unos condominios en Sabana y fue separado por un partido del equipo mayor de los rojinegros.

A finales de mayo, Bran fue sacado de la convocatoria de la Selección Nacional tras otro caso de indisciplina.

La salida de Bran se suma a la de Kenneth Vargas, ambos ligados a los escándalos de este semestre.



