Alejandro Bran vuelve a entrenamientos del primer equipo de Alajuelense

El jugador Alejandro Bran volvió este martes a los entrenamientos del primer equipo de Alajuelense este martes en el CAR, luego de que se viera envuelto en un altercado que necesitó la intervención de la Fuerza Pública en un parqueo de un condominio cerca de La Sabana.

Teletica.com confirmó, por medio de varias fuentes, que el volante se mantuvo 12 días entrenando con la Sub-21. Además, fuentes cercanas al club indicaron que recibió una sanción económica alta, aunque el monto es confidencial.

También hay que recordar que Bran iba a ser convocado pero el seleccionador nacional, Fernando Batista, lo dejó fuera de lista para los juegos ante Jordania (2-2) e Irán (5-0) en Turquía.

Alejandro se perdió el partido ante Herediano (2-1) en el estadio Carlos Alvarado.

Además, Kenneth Vargas también se puede vincular a las prácticas del primer equipo en cualquier momento. El jugador también ya está 100%, luego de una lesión que tuvo.

Sprint final con filas cerradas

En el club cierran filas para pelear por la clasificación en un sprint final de los restantes partidos.

Alajuelense, Liberia, Sporting y Puntarenas pujan por el cuarto lugar.



Los rojinegros tienen 18 puntos y esto es lo que le resta en el calendario:



Local: Guadalupe

Visita: Sporting

Local: Saprissa

Local: Puntarenas

Visita: Liberia