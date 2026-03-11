Alejandro Bran firma otro gol cargado de emoción para los rojinegros

El volante Alejandro Bran volvió a marcar otro tanto que hizo vibrar a todo el liguismo.

Con un dardo desde fuera del área, Alajuelense consiguió un empate 1-1 ante Los Angeles FC que le permite soñar con un gran juego de vuelta este martes en el Morera Soto para buscar su pase los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Bran también marcó en las semifinales ante Liberia, vital para acceder a la final, así como en la final ante Saprissa para conseguir el ansiado título 30.

“Sabíamos que es un excelente rival, tenemos que darles todo el mérito a ellos, pero yo creo que sabíamos que si nos aplicábamos todos en defensa y en ataque y aprovechamos las oportunidades que tuviéramos, podíamos hacer daño. Yo creo que es eso, no darnos por menos, no darnos por menos para nada, pero sabiendo que quedan 90 minutos todavía, son series de dos partidos”, mencionó a los micrófonos de Teletica Radio.

​Bran aprovechó una pelota suelta y mandó un dardo imposible para el guardameta francés Hugo Lloris, campeón del mundo en Rusia 2018.

“Lo he practicado en los entrenamientos, cuando observé el balón en el aire no dudé en pegarle, hay que animarse, por dicha salió a puerta, estoy muy feliz con la confianza que estoy teniendo, me da para demostrar en la cancha lo que puedo hacer”, indicó.

Ya sobre el partido de vuelta, Bran destacó que esperan dar la sorpresa y meterse a los cuartos de final.

“Yo creo que es un buen resultado, pero ahora falta defender en casa, pues o sino de nada valió este esfuerzo de hoy. Sobre todo lo dijo el profe ayer, que querían mostrar esa garra, ese corazón del equipo, las hazañas que se han hecho en el futbol costarricense, demuestran hoy eso de lo que están hechos”, mencionó.

Para ello aprovecharán otra buena noche defensiva en el Morera Soto para clasificar.

“Por momentos hay que entender que si con la pelota no íbamos a poder hacer tanto daño, hay que aplicarnos defensivamente, un bloque defensivo bajo, profundo, fuerte, pero muy aplicados, que muchas veces se puede defender de todas maneras, y yo creo que es eso, hoy por dicha nos llevamos un buen resultado para el próximo martes en casa, enfrentar la serie y ojalá con el estadio lleno”, concluyó.

El partido de vuelta será el próximo martes 17 de marzo en el Morera Soto a las 7 p. m.



