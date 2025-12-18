Alejandro Bran celebra su repunte con Alajuelense en el cierre del torneo

Probablemente fue uno de los jugadores más señalados en Alajuelense tras el cierre de la primera fase y sobre todo su paso por la Selección Nacional.

Alejandro Bran entró a la fase regular con el dedo de la crítica sobre él, pero ante Liberia marcó un gol vital en semifinales y este miércoles puso el segundo tanto rojinegro en Tibás para consolidar un valioso empate que los pone a un paso del título 31.

Pero Bran admite que su semestre fue difícil y asegura que vivió momentos difíciles, pero el grupo le ayudó a fortalecerse para el cierre del torneo.

“Contento, agradecido con Dios por una anotación más, creo que es un buen recurso que tengo el disparo a media distancia y ahora que me siento con confianza lo he estado poniendo más en juego y no, contento con el cuerpo técnico, con mis compañeros, porque sé que no ha sido un semestre fácil para mí, pero he levantado la cabeza y todos los días voy a entrenar pensando en que tengo que mejorar y ayudar a la institución”, mencionó el futbolista a Teletica Radio.

Pero también destaca el trabajo mental, pues admite que la ayuda psicológica es clave para recuperar su nivel.

“No, con un poco de ayuda también psicológica. El psicólogo del equipo también le ayuda a uno bastante, mi familia y también los goles, la verdad que anotar ayuda a la confianza, anoté contra Liberia y eso le quita un peso encima y ya a partir de ahí uno empieza a retomar el nivel que debería tener”, destacó.

Bran asegura que los goles le dan confianza para buscar más el remate en los partidos y en algunos, como el de Liberia, desde que la pegó sabía que iba bien perfilado.

Además, admite que hay muchas horas de entrenamiento y uno que otro consejo que recibe a lo interno del plantel rojinegro.

“La verdad que de vez en cuando me pongo a practicar porque sé que puede quedar un balón así en el partido y también, el profe Óscar ha estado ahí de vez en cuando dándome consejos de cómo posicionar el cuerpo, de cómo entrarle a la bola, porque creo que antes disparaba, pero se me iba muy arriba, entonces he estado implementando un poco ahí la técnica para entrarle el balón”, explicó.

Aparte de su gol, el volante tuvo un buen nivel en el primer juego en La Cueva, pero no se fía y asegura que deberán enfrentar el segundo partido como lo merece una gran final.

“Creo que estamos capacitados para afrontar el partido y nos sentimos respaldados por la afición, por la familia que somos y vamos a ir con todo por ese triunfo”, concluyó.



