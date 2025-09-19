Alejandro Bran: "Aunque mi tiempo en Minnesota fue breve, estoy muy agradecido"

La ficha del jugador Alejandro Bran fue comprada por Liga Deportiva Alajuelense al Minnesota United de la MLS, así lo informó, este viernes, el equipo estadounidense.

Bran se incorporó al Minnesota United en enero de 2024 y tras un año regresó al país para jugar a préstamo con los rojinegros.

"Aunque mi tiempo en Minnesota fue breve, estoy muy agradecido con mis compañeros, el cuerpo técnico y la afición que conocí durante mi tiempo en el club. Minnesota siempre tendrá un lugar en mi corazón. Les deseo lo mejor en lo que resta de temporada y en los playoffs", comentó el jugador en el sitio web del Minnesota.

Por su parte, Khaled El-Ahmad, Director de Fútbol y Director Deportivo del equipo, le deseó éxito a Bran en su carrera deportiva.

“Le deseamos a Alejandro mucha suerte en su carrera con el Alajuelense y estamos agradecidos por sus contribuciones al Minnesota United, así como por el gran profesionalismo que demostró durante su etapa en nuestro club”, expresó El-Ahmad.



Bran disputó 11 partidos (seis como titular) con el Minnesota United en la temporada regular de la MLS y anotó un gol. El mediocampista también disputó tres partidos (todos como titular) en la MLS NEXT Pro con el MNUFC2.