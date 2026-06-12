Alejandro Bran alista maletas a Europa: Este es su nuevo equipo

El jugador Alejandro Bran jugará para el FC Petrolul Ploieşti de la Primera División de Rumania.

El club hizo oficial su incorporación este viernes luego de firmar un contrato por dos temporadas.

El equipo rumano hizo énfasis en la experiencia del volante como seleccionado nacional, su paso por Alajuelense y también su primera experiencia como legionario en el Minnesota United de MLS y en la Ligue One de Inglaterra con el Burton Albion.

El pasado miércoles por la noche, el club rojinegro informó la salida de Bran de la institución.



"LDA informa que el jugador Alejandro Bran ya no forma parte de la institución", detallaron los manudos.



Bran jugó 17 partidos con los rojinegros en el Torneo Clausura, donde sumó un gol y tres asistencias.



Los actos de indisciplina marcaron estos últimos meses para el mediocampista.



En marzo, Bran se vio involucrado en un altercado en unos condominios en La Sabana y fue separado por un partido del equipo mayor de los rojinegros.



Además, a finales de mayo, Bran fue sacado de la convocatoria de la Selección Nacional tras otro caso de indisciplina.