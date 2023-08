Alcócer se despide de la Liga: “Siempre seré un manudo de corazón”

“Bueno hoy no es un día cualquiera, hoy es el día de despedirme de la institución que me dio todo, la institución que desde que llegué con 9 años me hizo sentir como en casa, la que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de llegar a jugar en primera división, por eso y muchas cosas más siempre llevaré estos colores en la sangre y siempre seré un manudo de corazón”, publicó el jugador.