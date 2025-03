Alberto Toril: "Ni hace un mes era tan bueno ni ahora soy el peor"

El delantero español de Alajuelense, Alberto Toril, respondió a los cuestionamientos por su rendimiento.

Toril registra cinco goles en 745 minutos durante 12 partidos de campeonato nacional. Además, jugó 108 minutos en la serie ante Pumas y no pudo anotar.

"Sabemos que los delanteros vivimos de goles, pero esto va por rachas, ahora estoy en una racha donde no entra la pelota, pero confío en mí. Al final, ni hace un mes era tan bueno ni ahora soy el peor, sigo siendo el mismo, van a llegar", comentó Toril en la transmisión de Teletica Deportes Radio.

Toril reconoció que "en estos partidos importantes es donde quiero aparecer, al final no se da la situación, hay que trabajar en ello".

En criterio de Toril, luego del 1-1 en el Morera el club rojinegro mereció avanzar en la serie contra el equipo mexicano.

"Creo el resultado no refleja lo que hemos visto en el campo, en los dos partidos estuvimos bastante serios. No creo que el resultado sea justo, al final es fútbol, no se trata de quién es justo, se trata de meter la pelota", añadió.

Y agregó: "Hemos sometido al rival, al final llegan una vez y anotan un golazo. Hemos hecho muy buena serie, estamos frustrados por no pasar. Hay que seguir porque tenemos un partido el domingo".

Toril es el atacante titular del técnico Alexandre Guimaraes por encima de Jonathan Moya.