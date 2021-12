Albert Rudé: "Tenemos que salir con la serie viva"

El técnico de Liga Deportivo Alajuelense, Albert Rudé, asegura que el primer partido es clave para la final de segunda fase este jueves a las 6 p. m. en el Ricardo Saprissa.

El español menciona que irán a la Cueva a buscar ganar, pero saben que lo más importante es salir con la serie viva para rematar el próximo domingo a las 6 p. m. en el Morera Soto.

“Poder llegar al segundo partido con todo abierto, así que nosotros haremos un planteamiento focalizado en ir a ganar, como todos, pero sabemos que el gol de visita es valioso y que ellos son fuertes en casa, pero sabemos que tenemos que salir con la serie viva para arroparnos en casa e irnos a la gran final”, explicó Rudé.

Para ello, el estratega menciona que será un partido “picante” por las características de ambos clubes, sin embargo, hay que tener precaución por tratarse de una final.

“Somos dos equipos que nos gusta tener el balón y dinamismo y cuando los dos equipos tienen estas características es muy picante, pero es una final, así que soy consciente de que en nuestros planes de juego tendremos precauciones tanto ellos como nosotros.

​“Si no ganamos alguno de estos partidos ante Saprissa no podremos estar en la final, así que las estadísticas hay que romperlas, así que hemos hecho un extenso análisis del rival en los últimos días y tenemos las herramientas para tratar de disputar esta final y sacarla adelante”, explicó.

Rudé mencionó que el gol de visita “es importante, pero no definitorio”.

Sobre el posible once para la final y el hecho de que siempre ha realizado rotaciones, el español indicó que todo se hace pensando según el rival.

“El tema de los once siempre lo he comentado, intentamos no ceñirnos y tratamos de utilizar a los mejores jugadores para lo que nosotros necesitamos”, añadió.

También explicó que son los jugadores los que sacan la serie y no su trabajo en el banquillo.

“Los que juegan son los jugadores y los que sacan adelante la serie son ellos, así que a ellos hay que darle merecimiento y no a mi trabajo”.

Finalmente, reconoció no conocer al español Iñaki Alonso, técnico del Saprissa, y a quien enfrentará en la final entre españoles, algo que no ocurría desde hace 34 años.

“No tengo el placer de conocerlo. He trabajo los últimos años fuera de España entonces no estoy muy empapado, pero lo que sé de él, es lo que me muestra su equipo.

“Me baso en qué refleja el equipo según su entrenador, qué tipos de cambio hace, su estructura. Que un equipo sea altamente competitivo es muy difícil, es un equipo que presiona y a balón parado es bravo y me guardo todos los pequeños detalles para análisis interno”, concluyó.