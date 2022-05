Albert Rudé: "Siempre dije que La Liga tiene que salir a ganar todos los partidos"

Durante la semana se habló que Alajuelense escogería el rival, que perder o ceder puntos ante San Carlos era el impulso necesario para que los norteños ganaran el cuarto puesto por encima de un Saprissa, que ahora revivió.

Sin embargo, los manudos derrotaron 1-0 a los Toros del Norte y más bien le dejaron servida la clasificación a los tibaseños, a quienes se podrían medir en semifinales.

De ahí que su técnico Albert Rudé saliera a remarcar el profesionalismo de su equipo entre tanta especulación.

“Yo desde varias conferencias siempre he dicho que la Liga tiene que salir a ganar todos los partidos.

"Pero este era un partido complicado y diferente donde teníamos que a hacer rotaciones por lesión y para cuidar jugadores”, aseveró.

Rudé aprovechó para alabar las cualidades de Miguel Ajú, quien sustituyó a Leonel Moreira en el arco e inclusive le tapó un penal a Álvaro Saborío.

''Miguel Ajú es un porterazo. Los tres porteros que tenemos entrenan muy bien, entonces nos estamos inclinando por la experiencia que tiene Moreira, pero sabemos que son grandes porteros para esta institución”, manifestó.

Finalmente, Rudé explicó un poco cómo será el trabajo de los rojinegros durante el parón del campeonato.

“Nosotros tenemos un objetivo claro, no nos fijamos en los demás. Nosotros vamos a tener partidos de fogueo para mantener el ritmo de juego y así llegar fuertes a las semifinales”, finalizó.