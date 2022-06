Albert Rudé se refugia en su familia para liberar tensión antes de la final

Por José Fernando Araya | 29 de junio de 2022, 16:07 PM

La mente de Albert Rudé no ha dejado de pensar en otra cosa más que en la final de vuelta de este jueves ante Cartaginés.

No es para menos, pues el técnico de Alajuelense está a las puertas de su primer título como entrenador en su carrera.

Sin embargo, asegura que, entre todas las carreras de la previa al juego, ha logrado encontrar en su familia la fórmula para liberar algo de tensión.



“En lo personal, ya me conocen, muy tranquilo. Es evidente que es el partido más importante de mi carrera, pues me puede llevar a mi primer título. Pero yo no me enfoco en mí, lo más fundamental son mis jugadores y yo me dedico a ellos y mañana saldrán a salir campeones”, mencionó en conferencia de prensa.

Incluso, aseguró que le ha ayudado ver algunas series en Netflix junto a su esposa.

“La familia me salva, es mi salvavidas, pues estoy metido en ayudar a mi equipo en el análisis del propio modelo de juego de cada uno de los jugadores, del rival, del partido de ida, de los escenarios que pueden presentarse, del sueño, entonces hay un mundo de preparación así que uno necesita de la familia para que lo salve, para descansar y ver alguna serie de Netflix un par de horitas y luego pueda estar más enfocado”, aseveró.

El estratega admitió estar viendo la cuarta temporada de la afamada serie Breaking Bad junto a su esposa.

Rudé aseveró que aún no tiene definida la alineación para el partido de este jueves, aunque casi tiene todo listo para cerrar la preparación.

En sus últimos tres compromisos, el ibérico, de 34 años, ha repetido su alineación, algo que no fue muy común durante el torneo.

“Yo apuesto por la continuidad en la competitividad del equipo más que por repetir las alineaciones. Ahora sabemos que el contexto ha cambiado y pueden darse ajustes tanto en el plan de juego y en las variantes”, expresó.

De conseguir la victoria ante el Cartaginés, el técnico español sumaría su primer título en su corta carrera, ya que Alajuelense es su primera experiencia dirigiendo un club.