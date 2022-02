Albert Rudé pagó caro su inexperiencia cuando enfrenta a Saprissa y Herediano

El técnico español Albert Rudé no le ha podido ganar a Saprissa ni a Herediano, pero cuáles son las razones del mal rendimiento de los manudos al frente a sus rivales más pintados.

Los rojinegros acumulan dos empates y dos derrotas frente a los morados. De esos cuatro juegos, solo uno como visitante.

Incluso, su equipo solo le ha podido marcar un gol a los tibaseños.



Frente al Team, solo se ha enfrentado una vez con un empate sin goles.



Según exjugadores alajuelenses, la inexperiencia de Rudé es el principal factor a tomar en cuenta.

Pablo Izaguirre ha sido uno de los principales críticos del timonel español desde que llegó al país. Aseguró que alcanzar cuatro partidos sin ganarle a Saprissa es una suma bastante elevada.

"Las estadísticas del profesor Rudé no son buenas, él habla muy bien, explica todo muy bien,

pero el fútbol no es de merecimientos, esas cosas todos los equipos deben sacarlo de su mente, es por goles", destacó Izaguirre.

El exmediocampista afirmó que en estos partidos se debe sacar el colmillo desde la banca para saber resolver en momentos determinantes y encontrar respuestas a lo que se ve en el campo, pero eso no sucede en Rudé.



"Rudé nunca estuvo al frente de la batalla, él es un catedrático en la pizarra, pero no es lo mismo estar dentro de la cancha, hay que tomar buenas decisiones, leer los partidos, en un segundo hay que hacer los cambios, hay que ver con qué once entras y buscar el ideal. A veces en la pizarra se ve muy fácil, él tiene un gran conocimiento, pero nunca ha sido entrenador", añadió.

También afirmó que nadie ha expuestos los argumentos que él ha tratado de colocar en la palestra pública y que ahora con estos resultados es notorio.

"Se le dio el equipo a alguien sin experiencia, pero nadie dice nada, hasta que se dan los resultados, hay que ver cómo perdemos y cómo nos pasa esto. Ahora hay que ver cuando le toque enfrentar a Herediano o Saprissa porque en esos juegos para la afición no hay perdón", agregó.

Además, en criterio de Carlos El Zorro Hernández, Rudé "no ha sabido asimilar y analizar cómo se le debe jugar a estos equipos. La inexperiencia le pasa factura".



Hernández también como segundo aspecto alinea su crítica hacia jugadores.



"Tiene jugadores que ya son experimentados, pero todo está en la cabeza, en lo que se quiere, cómo se quiera asumir el partido, los jugadores no se han dado cuenta algunos en la institución en la que están, cuando se juega contra Saprissa es el archirrival. No sé si ellos se preparen mentalmente para un partido así", señaló El Zorro.

🗣 Albert Rudé en conferencia de prensa sobre el clásico de este domingo.



Por último, Rolando Fonseca fue duro con el discurso tras la derrota, en el que Rudé afirmó que su equipo no mereció perder contra el Monstruo.

"No entiendo los discursos de los técnicos, es una derrota fuerte, pero su equipo no puede ver la camiseta morada. Va a golpear la parte mental. No están trabajando nada en la parte mental en Alajuelense", citó Fonseca, en el resumen de la jornada de la sección deportiva de Telenoticias.

Balance del técnico manudo



Rudé contra Saprissa

Alajuelense 0-Saprissa 0



Saprissa 2-Alajuelense 1

Alajuelense 0-Saprissa 0

Alajuelense 0-Saprissa 1

Rudé contra Herediano



Herediano 0-Alajuelense 0