Albert Rudé: "Nos pusimos en modo obsesivo para que todo se traduzca en resultados"

El técnico de Alajuelense, Albert Rudé, volvió a escuchar las críticas de los aficionados tras el 1-1 ante Sporting.

Rudé explicó que entiende el malestar de los seguidores que piden su cabeza por segundo partido consecutivo en el Morera Soto.

"Hemos sacado solamente un punto, es comprensible la molestia y que la expresen es natural, yo la acepto. Todos los entrenadores del mundo están sujetos a resultados y no estoy conforme con el rendimiento numérico. Tenemos que trabajar en una línea que se vea en resultados (...) Nos pusimos en modo obsesivo para que todo se traduzca en resultados", respondió el estratega cuando se le consultó sobre este tema.

El timonel consideró que su equipo fue "arrollador" en 75 minutos, pero el resultado no se tradujo en los tres puntos.

Rudé insistió en reiteradas ocasiones que ese trabajo que hace semana a semana se tiene que "traducir en resultados".



Además, aseguró que en su cuerpo técnico sí hay autocrítica aunque no se le han dado las cosas.

"Yo creo que tenemos mucha autocrítica somos conscientes de que el rendimiento no es acorde a lo que se nos exige. Redoblamos todo el trabajo que estábamos haciendo, nos pusimos en modo obsesivo para que todo se traduzca en resultados", añadió.

​También le brindó su respaldo públicamente al defensor Giancarlo González, luego del penal que cometió y se tradujo en el primer gol de Sporting.

Para finalizar, Rudé expresó que el tema de su experiencia "ya se ha hablado mucho".

"Yo me sentía preparado para llevar este proceso adelante ye spero que los resultados me respalden. La gente tiene derecho a expresarse, yo lo tomo con naturalidad. Lo entiendo, soy empático. Eso me empuja para trabajar aún más", concluyó.