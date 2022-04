Albert Rudé: "La gente tiene todo el derecho del mundo de estar molesta"

Liga Deportiva Alajuelense sufrió un revés en casa este viernes ante Santos e inmediatamente uno de los principales señalados por el público fue el técnico español Albert Rudé.

Un sector de la afición rojinegra volvió a cuestionar fuertemente las decisiones del estratega y no fue para menos, pues con la derrota, la Liga pasó del liderato al tercer lugar y ahora es superado por Sporting FC y Guadalupe FC.

“La responsabilidad siempre la asumo. La gente tiene todo el derecho del mundo de estar molesta, perdimos un partido en casa y perdimos el liderato”, mencionó el estratega.

Rudé aclaró que la derrota llega en un mal momento, pues durante el parón trabajaron muchos aspectos, como por ejemplo la definición.

“No me gusta perder, me duelo mucho perder y al grupo también. Hoy nos duele perder porque en las últimas tres semanas lo hemos hecho muy bien, pero no lo pudimos demostrar”, explicó.

Otro de los cuestionados fue Giancarlo González, quien aceptó su culpa en el primer gol de los santistas tras perder la pelota en plena salida defensiva.

“Sabemos lo que es la situación, cuando se gana es muy fácil y es muy difícil apoyar cuando se falla. Hoy tomo mi responsabilidad en el primer gol, luego vinieron otros errores en marca y pases, el fútbol es de acierto y error y solo quiero ofrecerle disculpas a la afición que vino a apoyar a nuestra casa”, expresó a FUTV el defensor rojinegro.

Alajuelense de paso dejó ir una racha de 15 partidos sin perder en el Morera Soto.