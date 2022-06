Albert Rudé al fin se desahogó con un triunfo ante Saprissa

El técnico Albert Rudé al fin consiguió ganarle un clásico a Saprissa y esto sabe más, pues, significó eliminar a los morados de la final de fase del Clausura 2022.

Eso sí, el estratega español de 34 años destacó que el triunfo fue 100% de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense.

“Yo hoy Albert Rudé gané este partido por los jugadores que tengo, se lo atribuyo todo al 100%. Al final, el tema mental que llevamos trabajando, no era fácil cortar esa racha negativa. No sé si podría ser más dramático. El fútbol lo ha puesto así, todo se ha sumado para darnos esa victoria”, expresó en conferencia de prensa.

Rudé destacó la labor de la afición rojinegra que los apoyo en los momentos más difíciles.

“El factor que ha decantado la balanza, sin duda, fue la afición que nos ha empujado hasta el final, ha estado impresionante, nos ha dado la fuerza en momento muy duros. Palabras de agradecimiento a la afición”, indicó.

Sobre el hecho de al fin derrotar al Saprissa, Rudé también explicó que él solo se enfoca en buscar el título 31 con la Liga.

“El equipo, yo siempre me enfoco en mi equipo y no en mí. En mi perspectiva en clásicos pasados hemos merecido el triunfo y no se nos ha dado, estoy muy feliz por mis chicos.

“Estamos cerca de conseguir la 31, estamos a dos partidos y queremos que sea así en dos partidos más, no queremos usar la gran final”.

Finalmente, se refirió a su próximo reto, la final de segunda fase ante el Cartaginés.

“Estamos molidos y esperamos llegar al 100% para este partido, vamos a enfrentar una serie durísima ante uno de los mejores equipos del campeonato como lo es el Cartaginés.

“Cartaginés es un gran equipo, han logrado un buen equilibrio que les ha dado el pase a la final”, concluyó.