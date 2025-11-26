Alajuelense–Xelajú: La Liga quiere el tricampeonato en la Copa Centroamericana

La mesa está servida para que Alajuelense dispute este miércoles el primer partido de la final de la Copa Centroamericana. Los manudos juegan en casa, donde recibirán al Xelajú.

Por historia, los rojinegros parten como favoritos. Son bicampeones del torneo y uno de los equipos más grandes del área. Su rival guatemalteco llega a estas instancias gracias a su buen juego, buscando dar la sorpresa.

Mientras que en semifinales La Liga enfrentó al Olimpia de Honduras, el Xelajú se impuso al Real España.

Ambos equipos han marcado paso a paso su camino en la copa. Xelajú suma 14 puntos, los mismos que los manudos, pero su +6 en el gol diferencia supera el +2 del equipo de Óscar Ramírez.

“El club costarricense abrió el torneo en el Grupo A, avanzando a los cuartos de final con tres victorias y una sola derrota. En los cuartos de final, Alajuelense superó a otro club hondureño, Motagua, y avanzó gracias a los goles de visita tras un global de 2-2. Esa victoria abrió el camino para avanzar a las semifinales contra Olimpia”, recordó Concacaf sobre el andar de El León en el certamen.

“En su segunda aparición en el torneo, el club guatemalteco avanzó del Grupo D con un récord de tres victorias y una derrota. En los cuartos de final, Xelajú derrotó al Sporting San Miguelito de Panamá por un global de 3-2, preparando el escenario para su dramática victoria en las semifinales”, añadió la organización.

Cabe recordar que ambos equipos ya están clasificados para la Copa de Campeones 2026, y que la vuelta se disputará en la capital guatemalteca en una semana.



