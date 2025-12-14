EN VIVO
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense ya sacó a la venta las entradas para la final

Estos son los precios de los boletos.

Foto: Alajuelense
Por Daniel Jiménez 14 de diciembre de 2025, 12:32 PM

Liga Deportiva Alajuelense sacó a la preventa exclusiva para asociados las entrada para el juego de vuelta de la final.

Los rojinegros alcanzaron una nueva final tras derrotar 4-1 a Liberia en semifinales. 

Eso sí, aún se desconoce el rival en la fina, pues el juego entre Saprissa y Cartaginés será este domingo a las 4 p. m. 

El contrincante manudo saldrá de la serie entre morados y brumosos. La S lleva la delantera 2-1.

Los precios:

