Liga Deportiva Alajuelense
Alajuelense ya sacó a la venta las entradas para la final
Estos son los precios de los boletos.
Liga Deportiva Alajuelense sacó a la preventa exclusiva para asociados las entrada para el juego de vuelta de la final.
Los rojinegros alcanzaron una nueva final tras derrotar 4-1 a Liberia en semifinales.
Eso sí, aún se desconoce el rival en la fina, pues el juego entre Saprissa y Cartaginés será este domingo a las 4 p. m.
El contrincante manudo saldrá de la serie entre morados y brumosos. La S lleva la delantera 2-1.
Los precios: