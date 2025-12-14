Alajuelense ya sacó a la venta las entradas para la final

Liga Deportiva Alajuelense sacó a la preventa exclusiva para asociados las entrada para el juego de vuelta de la final.

Los rojinegros alcanzaron una nueva final tras derrotar 4-1 a Liberia en semifinales.

Eso sí, aún se desconoce el rival en la fina, pues el juego entre Saprissa y Cartaginés será este domingo a las 4 p. m.

El contrincante manudo saldrá de la serie entre morados y brumosos. La S lleva la delantera 2-1.

Los precios: