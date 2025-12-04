Alajuelense ya regresó al país tras el tricampeonato de Centroamérica

Liga Deportiva Alajuelense ya se encuentra en Costa Rica tras la obtención este miércoles por la noche del tricampeonato de la Copa Centroamericana.

Los manudos salieron en las primeras horas de la mañana de Ciudad de Guatemala, algo trasnochados tras los festejos improvisados que tuvieron tanto en el estadio como en el hotel.

El traslado no tuvo inconvenientes y más bien los rojinegros arribaron cerca de las 10 a. m. a Alajuela con el cetro en la mano.

Uno a uno los futbolistas fueron saliendo de la terminal del Juan Santamaría y la mayoría se detuvo a hablar con la prensa y saludar a las decenas de aficionados que colmaron el aeropuerto, todos identificados con los colores rojinegros.

“Muy contento, pues, es un torneo que no es para nada fácil y tres veces consecutivas es muy importante para la institución y ahora disfrutar este momento y enfocarnos en lo que viene que es el campeonato nacional”, mencionó Joel Campbell a Teletica Radio.

Además, añadió que “la Liga siempre le ha dado el valor que se merece, pues es nuestro torneo del área y que nos da acceso a la Concacaf”.

El tricampeón centroamericano ya llegó a Costa Rica tras la victoria en Guatemala pic.twitter.com/5oxeL38SR0 — Teletica Radio (@TeleticaRadio) December 4, 2025

Otro de los que también habló fue Guillermo Villalobos, una de las figuras de la final junto al portero Bayron Mora.

“Yo siempre trato de aportar mi granito de arena para lograr los objetivos grupales que son los más importantes y por dicha ayer logramos uno de los dos que tenemos y ahora descansar, pues el viaje estuvo muy pesado”, destacó.

Ahora Alajuelense tendrá este jueves de descanso y volverá a las prácticas el viernes para preparar el último partido de la fase regular ante San Carlos, aunque los manudos ya están clasificados y con el primer lugar asegurado, lo que le permitirá a Óscar Ramírez rotar futbolistas.

Colaboró el periodista Luis Enrique Bolaños de Teletica Radio.



