Alajuelense y Jorge Álvarez: Todo lo que tiene que saber de la novela del mercado de fichajes

Liga Deportiva Alajuelense puso sus ojos en una operación que en principio suena compleja, pero si un club tico puede lograrlo ese es el campeón nacional.

Se trata de Jorge Álvarez, mediocampista estrella del fútbol de Honduras.

Álvarez, quien recientemente fue campeón con Olimpia, aún tiene contrato por un año.

La Liga ya envió una oferta a los albos y, según reportan medios hondureños el club dueño de su ficha no escatimó en ponerle un precio elevado para el mercado.



Diario Diez de Honduras publicó que Olimpia tazó al jugador en $700 mil dólares, una cifra cercana a los ₡350 millones.

"La directiva considera que el jugador atraviesa un buen momento deportivo y que su proyección justifica una tasación elevada dentro del mercado centroamericano", publicó Diez.

Además, Rafael Villeda, presidente de Olimpia, compartió en un programa de TVC Deportes de Honduras y se refirió en específico al tema de Álvarez.

"Ha habido interés en algunos jugadores, el más concreto, por lo menos, para nosotros en el punto de vista de propuestas y eso está más concreto el caso de Jorge Álvarez, pero estamos analizando, esperando a ver si se presentan mejores opciones tanto para el club, pero para él, que de verdad sea un crecimiento en su carrera, estamos analizando opciones. No hay prisa. Tiene contrato vigente por un buen rato y no hay prisa", comentó Villeda.

Será cuestión de tiempo para definir si esta negociación llega a buen puerto o si por el contrario el futbolista se mantendrá en Honduras o bien, si aterriza en el fútbol costarricense.