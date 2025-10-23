EN VIVO
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense vs. Olimpia: Estos son los números del juego

El juego de ida de la semifinal será este jueves a las 8 p. m.

Estadio Morera Soto.
Por Daniel Jiménez 23 de octubre de 2025, 13:16 PM

Alajuelense y Olimpia se verán las caras este jueves a las 8 p. m. en el estadio Morera Soto.

Este juego es por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana.

En la previa del encuentro, Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio, compartió estos datos.

Los dos leones de Centroámerica se han enfrentado en 12 oportunidades en torneos oficiales.

De estos 12 duelos, los rojinegros han ganado en tres ocasiones, el club hondureño en cuatro y se han registrado cinco empates. 

