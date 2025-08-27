Alajuelense tras la victoria que le permite seguir luchando por su tricampeonato

El camino a cuartos de final para Alajuelense en la Copa Centroamericana puede depender de sí mismo o definirse por lo que suceda en otras canchas. Para los manudos, la ruta más simple es la de la victoria.

Este miércoles, los dirigidos por Óscar Ramírez reciben al Antigua de Guatemala en el Morera Soto. Los ticos llegan con seis puntos, dos más que los guatemaltecos y que el Alianza de El Salvador, que se mide al Plaza Amador de Panamá.

Tres puntos para la Liga significan boleto asegurado, mientras que un empate los dejaría a merced de lo que suceda en el estadio Rommel Fernández.

“Es un partido en el que tenemos que buscar la clasificación y es importante porque es una final”, sentenció Ramírez.

Hace un año, fue el Antigua el que dejó fuera al Saprissa en esta misma competencia.

“Antigua es un equipo muy interesante, un equipo que presiona mucho, con buen manejo”, destacó Ramírez sobre el rival.

El partido de hoy marca la tercera vez que los liguistas se cruzan con los Panzas Verdes, a quienes derrotaron en semifinales del campeonato del 2024.

En términos generales, la Liga tiene buenos números frente a equipos de Guatemala: 28 victorias, 13 empates y 10 derrotas.