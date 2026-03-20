Alajuelense tomó esta decisión con Alejandro Bran y Kenneth Vargas tras altercado de este jueves

Liga Deportiva Alajuelense tomó una decisión con los futbolistas Alejandro Bran y Kenneth Vargas luego del altercado en el que se vio involucrado el primero este jueves en horas de la mañana en un parqueo de un complejo de apartamentos en La Sabana.

Según constató Teletica.com tras consulta a varias fuentes independientes entre sí, los rojinegros decidieron separar a ambos futbolistas del primer equipo de forma provisional y entrenarán con la Sub21.

Ambos jugadores regresarán a las prácticas con el primer equipo hasta nuevo aviso.

Además, se les pidió ofrecerles una disculpa al resto de sus compañeros durante la práctica de este jueves.

Ambos quedarán fuera del partido de este sábado ante Herediano, mientras que Bran también queda fuera de la convocatoria de La Sele para los partidos amistosos ante Jordania e Irán en Turquía el 27 y 31 de marzo.

También serán sancionados con una multa económica que quedará a lo interno del equipo.

El incidente.

La Policía intervino un altercado en el que se vio involucrado el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran, este jueves.

El rojinegro fue esposado y custodiado por agentes de seguridad tras supuestos disturbios provocados en el parqueo de un complejo de apartamentos ubicado en Sabana Este, tal y como lo muestran las imágenes.

El incidente se dio a las 5:46 a. m., según reportes oficiales de la Fuerza Pública.

Varios testigos aseguran que el hecho comenzó cuando uno de los involucrados comenzó a acelerar una moto en la madrugada, lo que provocó las molestias de los vecinos que llamaron a la seguridad privada.

Ahí se presentaron aparentes roces y la situación escaló más, al punto de presentarse la Fuerza Pública en el lugar, donde continuó el intercambio de palabras y fuertes roces que se quedaron registrados en varios videos que circulan en redes sociales.

Por su parte, Vargas aparentemente habría estado en compañía con Bran a altas horas y consumiendo licor, según una fotografía que dio a conocer el medio Sensación Deportiva.



