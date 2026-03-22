Alajuelense suma otra preocupación: Santiago Van der Putten

Alajuelense suma una de sus peores semanas en muchos meses.

Eliminados de Concacaf, incidente de indisciplina de dos de sus futbolistas, derrota ante Herediano que les complica su clasificación y ahora, una lesión del defensor Santiago Van der Putten.

El joven venía siendo un punto alto en la defensa junto a Alexis Gamboa, pero este sábado tuvo que abandonar el partido ante Herediano por lesión.

El futbolista se golpeó con una valla detrás de la línea de fondo en un duelo junto al cubano Marcel Hernández. El futbolista tuvo que abandonar al minuto 36 visiblemente afectado de su rodilla y tras intentar quedarse dentro del terreno de juego.

Ya en conferencia de prensa, el técnico Óscar Ramírez lamentó perder al joven defensor.

“La verdad que hemos tenido problemas con las sintéticas y ojalá se puedan cambiar las canchas, para que los muchachos no sufran y por el bien de sus carreras. Ojalá que no se venga una lesión de rodilla, pues todos sabemos lo bien que lo viene haciendo Santiago”, expresó.

Esta es la segunda lesión de un defensor de la Liga en una semana, pues el martes anterior se retiró lesionado Alexis Gamboa en el partido ante Los Angeles FC por Copa de Campeones de Concacaf.

Además, de comprobarse la lesión, Van der Putten podría perderse la convocatoria a la Selección Nacional por parte del técnico Fernando Batista para los partidos ante Jordania e Irán de la próxima semana.

Falta conocer el parte médico oficial del futbolista por parte de Alajuelense.



