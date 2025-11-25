Alajuelense Sub-21 disputará torneo internacional

La Liga Deportiva Alajuelense Sub-21 tendrá una experiencia internacional importante, pues afrontará esta semana el Torneo Internacional Premier (TIP) Veracruz 2025.

Este campeonato reúne a ocho equipos, entre ellos clubes como Vélez Sarsfield de Argentina y Santos FC de Brasil.



El equipo rojinegro es dirigido por el técnico Roberto Castro y abrirá su participación este martes 25 de noviembre a las 5 p. m. frente al Real Apodaca de México, en la Unidad Deportiva “Hugo Sánchez”, en Boca del Río.

El segundo compromiso será este miércoles a las 9 a. m. ante Metepec, mientras que el cierre de la fase de grupos se disputará este jueves 27 a las 9 a. m. contra Alianza F.C.