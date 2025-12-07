Alajuelense sorprendió ante San Carlos con equipo con promedio de edad de 21 años

Alajuelense sorprendió este sábado con una particular alineación en el último partido de la fase regular ante San Carlos.

La Liga saltó al terreno de juego con un equipo con un joven promedio de edad de 21 años, merced a que nombres como Johnny Álvarez, Deylan Paz, Deylan Aguilar, Charles Forstner (18 años) y Demetrius Tristán, estuvieron en el 11 titular.

Mientras que también estuvieron en banca a los jóvenes liberianos Víctor Maroto y Roy Bustos, ambos de 19 años, así como el infantil Ethan Barley de apenas 16 años y quien se destapó con un gol.

Los cachorros respondieron con creces y consiguieron una sólida victoria de 0-2 como visitante en Ciudad Quesada.

El primer tanto lo marcó Deylan Aguilar, logrando así su primera anotación en la máxima categoría, mientras el segundo fue obra del “chiquillo” Barley, quien se mostró muy humilde tras el gol.

Para Ramírez, este tipo de partidos son los que en verdad marcan el futuro de la Liga y demuestran la fortaleza del Centro de Alto Rendimiento o CAR.

“La sensación es de trabajo, de saber llamar al futuro. La cantidad de muchachos que estuvieron en la cancha, no es fácil. A mí me tocó jugar con novatos en su momento, pero hoy facilitó mucho la disposición y el sentimiento de tener la camiseta de Alajuelense y eso no es fácil. Verlos a ellos acá es una guía para futuras generaciones”, explicó el Machillo.

Además, analizó el trabajo del más chico del grupo y quien consiguió su primer gol en apenas su debut en Primera División.

“Ethan es un muchacho que viene en proceso, ya fue al Mundial, ya lo conozco, todavía hay cosas por mejorar con él, es lógico, pero tiene cositas de goleador, muy contento por él, pero si hablamos de tener los piecitos en la tierra”, explicó.

Ramírez cree que esto es obra del buen trabajo que realiza Alajuelense con sus divisiones menores.

“Hemos sabido llevar en el equipo la proyección de los jugadores a futuro, hay mucha disposición y trabajo acumulado”, sentenció.

Difícilmente alguno tenga chance de jugar en la fase final del campeonato, pero lo cierto es que el futuro en la Liga pinta por buen camino.







