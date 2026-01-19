Alajuelense sorprende con fichaje de jugador de Liga de Ascenso

Alajuelense sorprende en el mercado de fichajes con un nuevo jugador, solo que esta vez proviene de la Liga de Ascenso.

Se trata del futbolista José Alvarado, quien viene proveniente de AD Sarchí, uno de los equipos con los que los rojinegros tienen un convenido de compartir jugadores.

“El atacante, quien realizó toda su formación en LDA, regresa a casa para reforzar la delantera rojinegra”, destacó el club.

José Alvarado es nuevo futbolista de Liga Deportiva Alajuelense.



El atacante, quien realizó toda su formación en LDA, regresa a casa para reforzar la delantera rojinegra.



¡Bienvenido, José! 🦁❤️🖤 pic.twitter.com/e3UP3dXhkA — Alajuelense (@ldacr) January 19, 2026

El atacante de 27 años llegará a reforzar la delantera, luego de estar en un periodo de prueba durante varios entrenamientos con los rojinegros.

Este es el tercer fichaje de los manudos para el Clausura 2026, tras firmar a Kenneth Vargas y el mexicano Ángel Zaldívar.



