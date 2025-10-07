Alajuelense solicitó reprogramar partido ante Cartaginés

Alajuelense presentó, este lunes, una solicitud al Comité de Competición de la Unafut para reprogramar el partido contra Cartaginés debido a los convocados a las selecciones nacionales.

El juego es correspondiente a la fecha 5 y está programado para este sábado en el Morera Soto.

La Liga tiene 6 convocados, cinco en la Mayor y uno en la Sub-17. Se trata de Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Celso Borges, Alejandro Bran y Creichel Pérez, así como el juvenil Isaac Badilla.



Teletica.com consultó a la Unafut sobre la petición rojinegra y se nos indicó que la solicitud manuda será analizada esta misma tarde.

"Se recibió una solicitud de reprogramación de Alajuelense la cual será analizada por el Comité de Competición esta tarde", informó el departamento de prensa erizo.