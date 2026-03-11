Alajuelense se trae un gran resultado de la casa de Los Angeles FC

El 1-1 que firmó Alajuelense en la casa de Los Angeles FC es un gran marcador. En una semana, en el Morera Soto, los ticos podrán luchar por un boleto a cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, sabiendo que el gol de visita es tomado en cuenta en caso de empate.

Otra manera de verlo es que el partido de vuelta por la Copa de Campeones de Concacaf inicia y los manudos estarían clasificando con el 0-0.

Eso sí, salir del BMO Stadium con un empate no fue fácil: fue sufrido y requirió el sacrificio de los pupilos de Óscar Ramírez.

Cuando al minuto 44 Aaron Long conectó de volea desde afuera del área y puso el balón en la esquina del marco de Hugo Lloris, los angelinos dominaban con holgura las acciones.

El golazo no correspondía al papel que desarrollaban los rojinegros, ya que los de la MLS dominaban todas las facetas del juego.

Al regreso del descanso quedaba claro que Los Angeles FC no iba a escatimar esfuerzos para buscar el empate.

Ante una presión constante, similar a la vivida en la primera mitad, apareció Denis Bouanga. El francés definió una jugada que descolocó a la zaga eriza.

Era el minuto 56 y la dinámica no cambió. Los Angeles FC dominaba y atacaba; Alajuelense aguantaba el vendaval buscando respuestas en la contra.

El 90’ llegó con los manudos agazapados y defendiéndose y, tras el pitazo final, celebraron un resultado que les permite soñar con avanzar.