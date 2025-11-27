Alajuelense se topó con el muro de Rubén Darío Silva en la final ante Xelajú

Alajuelense tenía todo para dar el primer zarpazo en la final de la Copa Centroamericana, pero se topó con un el muro del portero Rubén Darío Silva.

El guardameta de 33 años se convirtió en la gran figura de la noche para Xelajú al detener dos penales, el primero a Joel Campbell y el segundo a Celso Borges.

Con una larga trayectoria en el fútbol chapín que data desde el 2017 y que incluye nueve equipos que incluso lo llevó a naturalizarse chapín en el 2023.

El charrúa reconoció en la zona mixta tras el partido, donde prácticamente le secó el gol a la Liga en dos oportunidades, que era la primera vez que detenía dos penales.

“Se me dio la ocasión hoy de atajar mis primeros dos penales en un mismo partido. Muy contento porque uno pudo ayudar al equipo a sacar un empate, un valioso empate para nosotros”, mencionó.

El portero destacó que parte de la clave de detener los dos lanzamientos pasó por el trabajo de su cuerpo técnico.

“Uno trabaja estos pocos días, también gracias a Marvin, el entrenador de porteros, que siempre está guiándole a uno y motivando a hacer las cosas bien. Gracias también a ellos”, añadió.

Por su parte, el volante de la Liga, Celso Borges, reconoció que el meta charrúa tuvo una gran noche y de ahí que detuviera su lanzamiento desde el punto de penal.

“El portero estuvo acertado, no es normal fallar dos penales, pero destacar que mantuvimos la calma, no desesperamos pese a la situación y eso habla muy bien del equipo”, aseveró.

Pero su noche no quedó ahí, luego sacó un enorme cabezazo de Alexis Gamboa en la primera mitad y luego le ahogó el gol a un encendido Anthony Hernández al repeler su remate con el puntín izquierdo.

“Se hicieron las cosas bien y nos llevamos un merecido empate. Allá va a estar el lleno total. Esperemos hacer las cosas bien para quedarnos con ese trofeo tan importante”, concluyó.

El partido de vuelta será el próximo 3 de diciembre en el estadio Cementos Progreso a las 8 p. m. y la Liga deberá quebrantar el muro de Silva para soñar con el tricampeonato centroamericano.



