Alajuelense se pronuncia sobre el impedimento de viaje a EE.UU. de cinco de sus figuras

Luego de que los futbolistas Bryan Ruiz, Leonel Moreira, Johan Venegas, Barlon Sequeira, Ian Smith y Alex López no pudieran viajar con el equipo rumbo a Estados Unidos, Liga Deportiva Alajuelense salió al paso para dar su versión de los hechos.

Los seis futbolistas no pudieron tomar el vuelo rumbo a Atlanta debido a que todos participaron en la fecha FIFA de finales de marzo con la Selección Nacional, así como la selección de Honduras y que se realizaron en Europa.

Ante esto, el gobierno de los Estados Unidos pide una cuarentena de 14 días para todos los extranjeros que quieran ingresar al país.

“Se trata de una reciente reglamentación del Gobierno estadounidense que restringe a sus no nacionales que hayan permanecido en ese continente durante los 15 días anteriores.

“Nuestro presidente con otros directores están en Atlanta y nuestro cuerpo administrativo aquí, estamos abocados a hallar soluciones. Alajuelense no podía haber negado sus jugadores a la Selección Nacional, no solo por su vocación de colaboración con la misma, sino porque el club podría ser sancionado, inclusive, con no poder participar en torneos oficiales”, menciona el comunicado del club.

Además, los rojinegros aseguran que por calendario les exigían jugar este martes 13 de abril sin tomar en cuenta los días que deben resguardar sus futbolistas.

“El calendario de Concachampions nos obliga, igualmente, a competir el día 13 de este mes en territorio estadounidense sin prever tal contingencia y sin que esté a nuestro alcance subsanar, de ninguna manera, el plazo en que nuestros jugadores pudieran cumplir un partido y otro”, añaden.

La Liga se escuda en que todos sus futbolistas serán sometidos a dos pruebas PCR que son, a su criterio, suficientes para demostrar que están libres de COVID-19.

“Inclusive, el pasado viernes nuestros jugadores fueron sometidos a la prueba PCR para poder viajar en la que resultaron negativos, y sabiendo que tenían que someterse a otra una vez llegado a territorio norteamericano, obligado por la reglamentación de Concacaf (…) Era de esperar que fuera una comprobación más que suficiente (2 pruebas en 48 horas) para que no tuvieran que someterse a una cuarentena obligada pues reconfirmaría la no existencia de padecimiento de COVID con dos pruebas científicas”, explicaron.

De momento los manudos esperarán en las próximas horas por una respuesta de Concacaf sobre si sus futbolistas finalmente podrían o no viajar.