Alajuelense se mide con un rival que nunca ha caído en octavos de final de la Copa de Campeones

En los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf solo hay un equipo tico: se trata de Liga Deportiva Alajuelense, que este martes se mide en el primer partido de la serie ante Los Angeles FC de la MLS.

Mientras los manudos han disputado seis cruces de octavos, los angelinos han hecho lo suyo en tres ocasiones.

El LAFC tiene marca perfecta, ya que en el 2020 se impuso al Club León de México; en el 2023 derrotó a los manudos y hace un año venció a su compañero de liga, el Columbus Crew.

Alajuelense, por su parte, no avanzó en cuatro series: en 2021 contra el Atlanta United de Estados Unidos, en el 2023 contra su rival de turno, en el 2024 ante el New England Revolution de la MLS y hace un año frente a Pumas de la UNAM.

Las dos veces que selló boleto a cuartos de final fue en el 2002, al derrotar al América de México, y en la campaña 2002-2003 al New England Revolution.

El partido de este martes se juega en el BMO Stadium, a partir de las 9 p. m.