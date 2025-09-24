Alajuelense se encuentra por primera vez abajo en una serie de la Copa Centroamericana

El resultado de 0-2 ante el Motagua es negativo para la Liga Deportiva Alajuelense. Eso sí, no es la primera vez que los bicampeones de la Copa Centroamericana inician una serie sin triunfo.

En las dos ocasiones anteriores empataron, y esta es la primera instancia en la que deben remontar.

En la edición del 2023, en semifinales, la ida terminó 2-2 contra Herediano, que fue local en el Estadio Saprissa.

La vuelta se saldó con el mismo marcador y los manudos se impusieron en la definición por penales.

Remontándose al 2024, en la final ante el Real Estelí, abrieron con un empate 1-1 en el Estadio Independencia y sellaron la corona en el Morera Soto con victoria 2-1.

Si bien es cierto que el cotejo de este martes no fue el mejor para los dirigidos por Óscar Ramírez, el timonel se mantiene positivo:

“Recordar que esto es solo el primer tiempo de la serie y todavía nos falta cerrar allá. La serie queda abierta”, dijo el técnico.

Cabe recordar que esta vez, al cerrar en la casa del Motagua, la Liga debe tener en cuenta que el gol de visita cuenta.

La vuelta se disputa el martes 30 de septiembre a las 8 p. m.