Alajuelense se aferra a la cima con trabajado triunfo ante Pérez Zeledón

Alajuelense no suelta la cima y se perfila a terminar líder del Torneo de Apertura 2025 de mantener el paso de las últimas fechas.

Eso sí, los rojinegros tuvieron que trabajar de más para derrotar 3-2 a un combativo Pérez Zeledón que al menos les llegó a complicar de más en el Morera Soto.

Óscar Ramírez se guardó algunos futbolistas como Alexis Gamboa, Joel Campbell, Alejandro Bran y Ronaldo Cisneros pensando en el juego de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana.

Uno de los que supo aprovechar la oportunidad, fue Doryan Rodríguez, quien se encargó de madrugar a Bryan Segura tras un enorme pelotazo Rayshir Parkins para poner así el 1-0 en apenas 16 minutos.

Los Guerreros del Sur se metieron al intercambio de tú a tú con los manudos y consiguieron el empate mediante un autogol de Santiago Van der Putten al 45+2’ para el 1-1.

Sin embargo, un gran pase de Celso Borges lo aprovechó Diego Campos para sellar el 2-1 al 55’ y volcar el marcador a su favor.

La pinza la cerraría un bombazo de Jeison Lucumí que sellaría el 3-1 al 90+1', aunque los generaleños lograron acercarse peligrosamente al final con un penal concretado de Manuel Morán al 90+5' para el 3-2 definitivo.

La nota negativa para la Liga fue la lesión del portero Washington Ortega, quien tuvo que salir de cambio por un golpe de su rodilla, cortando así 50 partidos consecutivos sin salir un solo minuto. El partido lo cerró en el arco el joven Johnny Álvarez.

La Liga suma así 27 puntos, uno más que Saprissa, pero aún debe un partido más, por lo que podría llegar a distanciarse en cuatro unidades a falta de muy pocas fechas para el cierre de la fase regular.

Ahora pasan la página y vendrá el reto de sacar una dura serie ante el Olimpia por la Concacaf.



