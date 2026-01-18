Alajuelense rescata un empate en el sur ante un corajudo Pérez Zeledón

Alajuelense tuvo que sudar de más para sacar un empate 1-1 de su visita a un Pérez Zeledón que se plantó con mucho coraje en su propio estadio.

Los generaleños supieron jugar con inteligencia ante el actual campeón nacional, que puso sobre el césped a sus mejores hombres, pero se vio trabado y fueron los errores del rival que le dieron vida.

Primero fueron los generaleños los que abrieron el marcador al 20’ por intermedio de Andrey Soto, que sorprendió a Guillermo Villalobos para marcar el 1-0.

⏰ 20' Gol de Andrey Soto y Pérez Zeledón abre el juego ante Alajuelense. pic.twitter.com/RZqadwVaKx — FUTV (@FUTVCR) January 18, 2026

La Liga empataba rápido por intermedio de Alexis Gamboa en un cabezazo, pero tras revisar el VAR se decretó falta del defensor rojinegro y el gol quedó anulado en una decisión que generó cuestionamientos en redes sociales.

⏰ 45' Anulan la anotación de Alexis Gamboa por una falta. pic.twitter.com/Fc4M8eFiO3 — FUTV (@FUTVCR) January 18, 2026

La jugada fue un aviso, pues Alajuelense controló las acciones de peligro y poco a poco fue acercándose al empate, hasta que lo consiguió en un cabezazo de Jeison Lucumí al 81’, tras encontrarse un balón solo luego de una mala salida de Bryan Segura, quien hasta ese momento había sido punto alto en su participación.

⏰ 81' Gol de Jeison Lucumí y Alajuelense empata el compromiso. pic.twitter.com/f5se5BWUz9 — FUTV (@FUTVCR) January 18, 2026

La Liga tuvo una más al decretarse un claro penal, pero la acción ya no sumaba por un fuera de juego.

Eso sí, pese a la alegría de recuperar al menos un punto, los manudos y actuales campeones nacionales siguen sin ganar en el certamen y suman apenas dos puntos, merced a dos empates.

Pérez Zeledón suma cuatro puntos y se mete entre los primeros lugares.







