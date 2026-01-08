Alajuelense recibe una gran noticia justo antes del inicio del torneo

Muy buenas noticias recibió Liga Deportiva Alajuelense este jueves a una semana de lo que será su debut en el Torneo de Clausura 2026.

Luego de la final, donde los manudos se coronaron campeones nacionales con su título 31, la Liga recibió una multa económica de ¢3.756.250 por el lanzamiento de objetos considerados “peligrosos”y por el ingreso de material pirotécnico no permitido al estadio, además de una reducción del 20 % en el aforo para su próximo partido como local.

Es precisamente este último aspecto donde los rojinegros ahora sonríen, pues el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol decidió acoger un recurso de revocatoria presentado por el club.

“Tribunal Disciplinario de la FCRF informa que acogió parcialmente el recurso de revocatoria presentado por la Liga Deportiva Alajuelense con respecto a las sanciones emitidas después del juego de cierre de la final del torneo de apertura 2025-2026, por lo que deja sin efecto la sanción de restricción de aforo del 20% del estadio Alejandro Morera Soto”, mencionó la federación.

Con esto, los manudos podrán contar con el 100% de su aforo para el primer partido del Torneo de Clausura 2026 el próximo jueves ante Liberia y donde comenzarán su búsqueda del bicampeonato.