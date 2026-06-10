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Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense realiza un nuevo anuncio sobre Kenneth Vargas

El futbolista tuvo un paso polémico por el equipo.

Kenneth Vargas, Alajuelense/Prensa LDA
Kenneth Vargas, Alajuelense/Prensa LDA
Por Daniel Jiménez 10 de junio de 2026, 12:09 PM

Liga Deportiva Alajuelense informó que el futbolista Kenneth Vargas ya no forma parte de la institución.

"Le deseamos éxitos en sus proyectos personales y profesionales", indicó el cuadro rojinegro.

Vargas disputó 613 minutos en 11 partidos. Marcó tres goles y brindó 1 asistencia.

El pasado 26 de mayo, los rojinegros informaron que tanto Vargas como Alejandro Bran quedaban separados del club.

"En estricto apego a los principios que rigen nuestra institución, ha tomado la decisión de separar de manera inmediata a los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas de la organización", citó el texto.

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