Alajuelense realiza un nuevo anuncio sobre Kenneth Vargas

Liga Deportiva Alajuelense informó que el futbolista Kenneth Vargas ya no forma parte de la institución.

"Le deseamos éxitos en sus proyectos personales y profesionales", indicó el cuadro rojinegro.

Vargas disputó 613 minutos en 11 partidos. Marcó tres goles y brindó 1 asistencia.

El pasado 26 de mayo, los rojinegros informaron que tanto Vargas como Alejandro Bran quedaban separados del club.

"En estricto apego a los principios que rigen nuestra institución, ha tomado la decisión de separar de manera inmediata a los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas de la organización", citó el texto.

