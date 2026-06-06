Liga Deportiva Alajuelense
Alajuelense presentó un nuevo refuerzo
Los manudos se hicieron con los servicios de un nuevo extranjero.
La Liga Deportiva Alajuelense anunció este sábado la llegada de Juan Pablo Añor, un volante venezolano.
Con 32 años, el futbolista cuenta con experiencia en Europa, Asia y Venezuela. Además, ha vestido la camiseta de la Vinotinto.
Conocido como Juanpi, firmó un ligamen con la Liga por dos años.
Se une a Luis Díaz, Yeison Molina, John Paul Ruiz y Farbod Samadián en la lista de llegadas de cara al Apertura 2026.