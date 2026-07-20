Alajuelense presentará sus nuevos uniformes a los socios el 31 de julio

Liga Deportiva Alajuelense informó a sus socios que tendrán un evento para el lanzamiento oficial de la nueva colección de uniformes.

El evento será el viernes 31 de julio a las 7 p. m. en el Centro de Eventos Pedregal.

Los manudos comunicaron que la entrada será gratuita.

Eso sí, únicamente se debe reservar el espacio a través de la boletería en línea dela institución y generar un código QR.



"Viví una experiencia inmersiva y descubrí la inspiración detrás de la nueva colección de uniformes que acompañará al León durante la temporada 2026-2027", detallaron los rojinegros.