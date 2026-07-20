Liga Deportiva Alajuelense
Alajuelense presentará sus nuevos uniformes a los socios el 31 de julio
Esto fue lo que comunicaron los rojinegros a sus asociados.
Liga Deportiva Alajuelense informó a sus socios que tendrán un evento para el lanzamiento oficial de la nueva colección de uniformes.
El evento será el viernes 31 de julio a las 7 p. m. en el Centro de Eventos Pedregal.
Los manudos comunicaron que la entrada será gratuita.
Eso sí, únicamente se debe reservar el espacio a través de la boletería en línea dela institución y generar un código QR.
"Viví una experiencia inmersiva y descubrí la inspiración detrás de la nueva colección de uniformes que acompañará al León durante la temporada 2026-2027", detallaron los rojinegros.