Alajuelense presenta varios cambios en su primera alineación del torneo

Alajuelense ya dio a conocer su primera alineación de cara a su debut en el Torneo de Clausura 2026 ante el equipo de Liberia.

El técnico Óscar Ramírez presenta un equipo con varias variantes. La primera la titularidad de Bayron Mora en el arco, pues Washington Ortega se encuentra en la etapa final de su recuperación.

Además, Anthony Hernández presenta una lesión muscular desde la final pasada por lo que no estará en la alineación.

Finalmente, sorprende la primera convocatoria de Santiago Rosales Rodríguez, oriundo de Alajuela quien juega como mediocampista y apenas cuenta con 17 años.

El once titular es el siguiente:

🚨 ¡ASÍ FORMA EL CAMPEÓN NACIONAL!



❗️Anthony Hernández presenta una lesión muscular desde la final.



❗️Washington Ortega se encuentra en la etapa final de recuperación.



— Alajuelense (@ldacr) January 16, 2026

Alajuelense recibirá a Liberia a partir de las 8 p. m. en el estadio Morera Soto.



