Alajuelense-Olimpia: viejos conocidos que se miden por primera vez en Copa Centroamericana

Al hablar de Alajuelense y Olimpia, se trata de dos de los equipos más grandes de Centroamérica. Estos viejos rivales se miden por primera vez en la Copa Centroamericana este jueves.

El juego de ida de esta semifinal se desarrollará en el Morera Soto a partir de las 8 p. m. Los manudos buscarán tomar el control de la serie en casa y mantener vivas las esperanzas de un triplete en este certamen.

La Liga llega al cruce con dos victorias consecutivas que deberían servir para cimentar su posición como favorita en este encuentro, tras dominar a Herediano y a Saprissa de manera consecutiva.

El rival al frente no es sencillo. Los gigantes hondureños tienen un gran plantel y son una institución acostumbrada a este tipo de instancias.

De acuerdo con los datos de Concacaf, los olimpistas han disputado 12 semifinales internacionales, triunfando en siete de ellas, mientras que los rojinegros acumulan siete clasificaciones en 15 intentos.

El duelo de este 2025 marca la tercera vez que Alajuelense y Olimpia luchan cara a cara por un boleto a la final de un torneo de Concacaf:

1998 – Copa de Campeones de Concacaf

Ida: 0-0, 27 de noviembre, Estadio Nacional Chelato Uclés

uelta: 0-1, 4 de diciembre, Estadio Morera Soto – Gol olímpico de Nahúm Espinoza para Olimpia, que avanzó y ganó su segundo título de Concacaf.

2020 – Liga Concacaf (partido único jugado en 2021)

20 de enero, Estadio Morera Soto – Empate 0-0

LD Alajuelense ganó 5-4 en penales y luego se coronó campeón ante Deportivo Saprissa (3-2).