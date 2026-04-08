Alajuelense lucha por no repetir caída: ya quedó fuera de segunda fase tras ser campeón

El camino de la Liga Deportiva Alajuelense hacia las semifinales del Clausura no es sencillo. La situación se complicó tras perder la cuarta casilla en la fecha 14, luego de empatar con Guadalupe y ver cómo Liberia derrotaba a San Carlos.

En este momento, los manudos ocupan el quinto puesto con 19 puntos, por detrás de Liberia (21) y con Sporting pisándole los talones con 18 unidades. Precisamente, liberianos y albos forman parte de los cuatro rivales que le restan al conjunto rojinegro.

La ecuación es clara: Alajuelense necesita ganar sus partidos restantes para asegurar su boleto a la siguiente ronda. Cualquier tropiezo podría dejarlo fuera de la zona de clasificación.

Además del reto deportivo, la Liga carga con un antecedente que no quiere repetir. El equipo busca evitar quedarse fuera de la segunda fase como campeón defensor, algo que ya le ocurrió hace más de una década.

En el Invierno 2011, los rojinegros se coronaron campeones, pero no lograron clasificar en el Verano 2012, marcando un episodio negativo en su historia reciente.

Lista de campeones que no avanzaron a segunda ronda:

Brujas FC

Campeón Invierno 2009

No clasificó Verano 2010

Saprissa

Campeón Verano 2010

No clasificó Invierno 2010

Alajuelense

Campeón Invierno 2011

No clasificó Verano 2012

Pérez Zeledón

Campeón Apertura 2017

No clasificó Clausura 2018

Cartaginés

Campeón Clausura 2022

No clasificó Apertura 2022

Herediano

Campeón Clausura 2025

No clasificó Apertura 2025

Datos de Daniel Calderón.