Alajuelense llega a récord histórico de asociados

Nunca antes Liga Deportiva Alajuelense ha tenido tantos socios como ahora. La cifra llega a los 5.000 asociados. En el club se habla que se pasó de 3.000 a 5.000.

Este incremento llega con un mensaje publicado este viernes por parte del club, relacionado con los campos del estadio Alejandro Morera Soto designado para socios.

"El Estadio Alejandro Morera Soto alcanzó actualmente el máximo de espacios habilitados para arrendamiento, por lo que, en este momento, no es posible gestionar nuevos espacios adicionales", informó la institución. Y agregó: "No obstante, las personas interesadas en formar parte de la institución pueden hacerlo mediante la membresía de asociado, Rojinegro, Catedral y Catedral Plus, la cual no contempla un espacio asignado dentro del estadio, pero sí permite disfrutar de los distintos beneficios que conlleva ser parte activa de la familia rojinegra, como acceso exclusivo a la preventa de entradas. Esta modalidad continúa plenamente disponible".

Asimismo, los erizos también le informaron a sus socios que quienes "realizaron consultas por medio de los canales oficiales antes del 15 de enero y no recibieron respuesta, con el objetivo de gestionar la renovación de su espacio, serán debidamente atendidas y su trámite se realizará conforme al proceso correspondiente".

Aunque eso sí, la institución advirtió que "en los casos en que sí se brindó respuesta y el asociado no concretó el pago dentro del plazo establecido, no será posible gestionar la renovación del espacio."