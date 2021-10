Alajuelense llega a 13 juegos sin caer ante Herediano

Pese a que Herediano y Alajuelense tuvieron un deslucido empate 0-0, el partido al menos le sirvió a los rojinegros para alcanzar su racha más larga sin caer ante los rojiamarillos.

Según datos de Christian Sandoval de Teletica Radio, el empate sin goles le permitió a la Liga alcanzar 13 juegos consecutivos sin derrota ante los rojiamarillos.

Esta es la racha más larga en sus 102 años de historia según el periodista y estadígrafo.

¡Sigue la racha!@ldacr sigue sin perder vs @csherediano1921 y esta noche llegó a 13 juegos sin caer vs #Herediano , siendo la racha más larga en la historia de #Alajuelense sobre el team en sus 100 años de historia. — Christian Sandoval (@c_sandovalp) October 17, 2021

Y es que desde la final del Apertura 2019, el Herediano no logra sumar de tres ante los rojinegros.

Precisamente la última victoria la consiguió el 15 de diciembre por marcador de 1-0 con gol de Ariel Soto en el primer juego de la final.

Desde ahí la Liga comenzó su hegemonía, pese a que en el segundo juego de esa final derrotaron 2-1 al Herediano, el Team celebró su título 28 en el Morera Soto.

Sin embargo, esta vez el empate fue algo agridulce para los rojinegros que jugaron con un hombre más prácticamente por 80 minutos.

“Nos faltó concretar las oportunidades, cuando un equipo se queda con 10 sabemos que se planta muy bien. Hoy no estuvimos muy finos. pero nos vamos con este valioso punto”, indicó el técnico Albert Rudé.

El español aseguró que de momento no le preocupa nada de su equipo.

“No me preocupa nada, me ocupan muchas cosas de que la idea se vaya consolidando cada vez más y eso, pero no me preocupa nada”, mencionó.

Además, explicó la razón por la que decidió descansar a los seleccionados nacionales para este partido.

“Hicimos una valoración de las cargas físicas y decidimos optar por ellos en la parte final del partido.

“Cuando un equipo se planta en el bloque bajo, te cuesta entrar y eso uno es consciente y nos costó mucho el juego de bandas. Acabamos jugando con todo para intentar llevarnos el partido y todos los cambios eran para eso”, concluyó.