Alajuelense le festeja a su artífice de múltiples alegrías: Óscar Ramírez

Alajuelense le celebró, este lunes, en redes sociales el cumpleaños al artífice de muchas alegrías, nada más y nada menos que el técnico Óscar Ramírez.

El Macho cumple 61 años y los seguidores manudos le mostraron su admiración y cariño a su estratega másganador.

Ramírez ha festejado cinco títulos nacionales, una Supercopa y una Recopa. Además, acaba de celebrar la Copa Centroamericana.

Además, clasificó al equipo a las semifinales con el liderato general, por lo que cerrará en casa todas las series y de no ganar el cetro en una final tendrá, también, una gran final para alzar la copa.