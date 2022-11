Alajuelense jugará contra Los Ángeles FC por la Liga de Campeones de Concacaf

Este lunes se llevó a cabo el sorteo de la Liga de Campeones de Concacaf y Alajuelense se medirá con Los Ángeles FC en la ronda de octavos de final.



El equipo de la MLS tiene en sus filas jugadores como Gareth Bale, Carlos Vela y Giorgio Chiellini, entre otros, y son campeones de la MLS Cup.

En otras series, Asutin FC jugará contra Violette, León contra el Tauro, Orlando City contra Tigres y Pachuca ante Motagua.

Vancouver Whitecaps se medirá al Real España, Atlas al Olimpia y Philadelphia Union al Alianza.

Los juegos de ida de estas instancias se disputarán entre el 7 y el 9 de marzo y la vuelta entre el 14 y el 16 del mismo mes.

These are the #SCCL23 Official Draw results! ⚽ ¡Estos son los resultados del Sorteo Oficial de la SCCL 2023! pic.twitter.com/1laCLDvsLn