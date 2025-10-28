Alajuelense jugará a estadio lleno en Honduras

El Olimpia informó que enfrentará a la Liga a estadio lleno en la vuelta de la semifinal de Copa Centroamericana.

El compromiso será este jueves a las 8 p. m. en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

¡Yo te voy a alentar, como todos los años! 🎶



¡𝗕𝗢𝗟𝗘𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔 𝗔𝗚𝗢𝗧𝗔𝗗𝗔! 🤩

Una vez más el Rey de Copas jugará respaldado por el aliento de miles en la grada. pic.twitter.com/SOwof4dFtW — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) October 28, 2025

La serie marcha 1-1 en el marcador global por lo que aún no hay nada definido.

Los rojinegros llegan a esta serie como el bicampeón del certamen internacional.

Los dirigidos por Óscar Ramírez viajaron rumbo a suelo catracho sin Kenyel Michell, quien está lesionado.

El portero Washington Ortega sí emprendió el vuelo, aunque se desconoce si jugará.