Liga Deportiva Alajuelense
Alajuelense inicia venta de entradas para clásico ante Saprissa
El juego será el domingo 19 de octubre en el Morera Soto.
Alajuelense inicia, este miércoles, la preventa de entradas para el clásico nacional contra Saprissa del domingo 19 de octubre en el estadio Alejandro Morera Soto a las 6 p. m.
El precio de los boletos va desde los ₡10.000 hasta los ₡65.000 y pueden adquirirse en el sitio boleterialaliga.com.
En un principio, las entradas están habilitadas únicamente para asociados desde las 5 p. m.
Este será el clásico de la segunda vuelta, luego de que el de la primera terminara 0-1 a favor de los rojinegros con gol de Anthony Hernández.